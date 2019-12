vor 37 Min.

Landratsamt hatte Hinweis: War Tod des Dreijährigen vermeidbar?

Der Tod eines Dreijährigen aus Dillingen war wohl vermeidbar. Dem Landratsamt lagen Informationen über eine mögliche Kindswohlgefährdung vor, es gab diese jedoch nicht weiter.

Von Andreas Schopf

Der Tod des Dreijährigen aus Dillingen hätte offenbar verhindert werden können. Das Dillinger Landratsamt hat Wochen vor dem Vorfall Mitte Oktober einen Hinweis darauf bekommen, dass in der Familie des Buben möglicherweise eine Kindswohlgefährdung vorliegt.

Eine Frau, offensichtlich eine Nachbarin, hatte sich an die Behörde gewendet, speziell an das Veterinäramt. Der Anruf erfolgte nach Behördenangaben Anfang Juli 2019. Sie höre immer wieder die Hunde der Familie bellen, die Tiere würden jedoch nie nach draußen kommen, so ihre Meldung gegenüber dem Amt. Die Frau sprach dabei auch die beiden Nachbarskinder und eine mögliche Kindswohlgefährdung an.

Info gelangt nie an das Jugendamt

Die Mitarbeiterin der Behörde fragte die anonyme Anruferin, ob im Haushalt auch Kinder leben. Die Anruferin bejahte dies. Die Mitarbeiterin bat die Frau daraufhin, sich direkt an das Jugendamt zu wenden, um eine eventuelle Kindswohlgefährdung zu melden. Die Frau kündigte laut Landratsamt an, dies zu tun. Zu einem solchen Anruf kam es jedoch nicht. So gelangte der Hinweis nie an das Jugendamt. Behördenintern gab es zur Meldung der Frau und der Information auf eine mögliche Gefahr für Kinder lediglich eine Aktennotiz. Passiert ist in der Folge aber nichts.

Landratsamt kritisiert Kollegen in Halle

Zuerst berichtete der Bayerische Rundfunk über diese Angelegenheit. Das Dillinger Landratsamt bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion den Sachverhalt. Die Behörde kritisiert das Jugendamt in Halle an der Saale, wo die Familie bis vergangenen Januar lebte und durch das dortige Jugendamt betreut wurde. Nach dem Umzug nach Dillingen hätte die Behörde den Kollegen in Bayern jedoch keinerlei Informationen zur Familie übermittelt – bis heute, und trotz einer Anfrage, die das Dillinger Amt mittlerweile gestellt hat.

Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus

Mitte Oktober war der Dreijährige aus Dillingen wegen lebensgefährlicher Verletzungen in das Uniklinikum nach Augsburg gebracht worden, wo der Bub starb. Das Jugendamt nahm daraufhin seine Schwester in Obhut. Die Rede war von "nicht für Kleinkinder geeigneten" Zuständen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln aktuell im Umfeld der Familie. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Lesen Sie hier Hintergründe zu diesem Fall:

Dreijähriger stirbt: Kripo ermittelt nach Notarzteinsatz in Wohnung der Familie

Dreijähriger stirbt nach Notarzteinsatz: Was ist mit den Geschwistern?

Themen folgen