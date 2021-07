Landshausen/Staufen

08:15 Uhr

Neue Geräte locken auf die Spielplätze Staufen und Landshausen

Neue Klettermöglichkeiten gibt es jetzt in Staufen und Landshausen.

Plus Auf beiden Spielplätzen hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Für unterschiedliche Altersstufen soll jetzt etwas geboten sein.

Wer aktuell in Landshausen und Staufen an den Spielplätzen vorbeifährt, wird staunen: Denn dort hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Die Gemeinde Syrgenstein hat neue Spielgeräte für die Kleinsten aufgestellt. Neben Zügen und diversen Klettergerüsten für unterschiedliche Altersstufen finden sich beispielsweise eine Vogelschaukel und ein Fußballtor auf den Anlagen. Gekostet hat die Maßnahme etwa 100.000 Euro pro Spielplatz.

