Landtagswahl: Sie kandidieren auf der Liste

Wahllokale gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen. In diesem Fall mehrere kleine Kabinen.

Neben den Direktkandidaten stehen am 14. Oktober auch Listenkandidaten für Bezirks- und Landtag zur Wahl. Zehn von ihnen wohnen im Landkreis.

Von Jonas Voss

Die Zweitstimme wählt bei der Landtags- und Bezirkstagswahl am Sonntag, 14. Oktober, den Listenkandidaten. Neben jeweils zehn Direktkandidaten stellen sich weitere zehn Personen im Landkreis Dillingen zur Wahl. In einer Übersicht erfahren Sie, wer die Listenkandidaten sind.

Listenkandidaten für den Landtag:

Mirjam Steiner (SPD) ist 39 Jahre alt und als Teamleiterin Export in einer regionalen Firma tätig. Die vergangenen beiden Landtagswahlen kandidierte Steiner als Direktkandidatin. Sie ist seit mehr als 20 Jahren SPD-Mitglied und bereits viele Jahre in der Lokal- und Kommunalpolitik aktiv.

Stephan Stieglauer (Freie Wähler) will als Listenkandidat im Landkreis in den Landtag einziehen. Der 47-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Wenn er sich nicht für seine Partei engagiert, ist er bei den Hubertus Schützen in Blindheim aktiv. Eines seiner wichtigsten politischen Anliegen ist der Einsatz für die Mitte der Gesellschaft und der infrastrukturelle Ausbau der Region.

Petra Hien (Bündnis 90/ Die Grünen) ist eine engagierte Umweltschützerin. Die 64-Jährige ist im erweiterten Vorstand des Grünen-Kreisverbandes Dillingen.

Uwe Pranghofer (FDP) ist seit 2004 Mitglied der Freien Demokraten. Der 55-Jährige hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker absolviert, ehe er ab 1988 das Fachabitur machte. Seit nunmehr 25 Jahren ist Pranghofer in der IT-Branche tätig, weswegen er sich besonders für die Digitalisierung einsetzen möchte.

Eva-Marie Springer (V-Partei³) kämpft gegen Massentierhaltung, Regendwaldabholzung, Waffenexporte und für regenative Energien, Verbraucherschutz und umweltfreundliche Verkehrsmittel. Das „V“ der Partei steht nicht nur für vegan, sondern auch für Veränderung, Verantwortung und Vernunft. Die 61-jährige Mutter zweier Töchter lebt in Sonderheim bei Höch–städt.

Listenkandidaten für den Bezirkstag:

Andreas Alfred Lehnert (Bayernpartei) kandidiert nicht nur als Direktkandidat der Partei für den Landtag, sondern als Listenkandidat auch für den Bezirkstag. Der selbstständige Metallbauermeister aus Wertingen kandidierte bereits für die Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Der 50-Jährige tritt als Listenkandidat der Bayernpartei unter anderem für eine bessere Bezahlung und Ausstattung von Pflegepersonal und mehr Unterstützung bei heimischer Pflege ein.

Willy Lehmeier (Freie Wähler) ist seit 2002 Erster Bürgermeister der Stadt Wertingen. Der 55-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. In seiner Freizeit spielt er gern Klavier, mit seiner Partei möchte er sich, ohne Fraktionszwang, für seine Heimat und ihre Bewohner einsetzen.

Heidi Terpoorten (Bündnis 90/ Die Grünen) ist seit 2011 Mitglied der Grünen im Kreisverband Dillingen. Die 52-Jährige ist verheiratet. Im Bezirkstag will sie sich für soziale Gerechtigkeit, Vielfalt und den Erhalt der Heimat einsetzen. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrer Patchworkfamilie, sowie fünf Katzen, in Binswangen. Die studierte Sozialarbeiterin arbeitet mit Menschen mit Handicaps.

Benedikt Rapp (Bündnis 90/ Die Grünen) will sich im Bezirkstag für die Pflege einsetzen. Heißt, das Personal fair zu bezahlen und für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Der 44-Jährige arbeitet als Geschäftsführer des Bezirksverbandes der Grünen. Neben der Arbeit widmet der verheiratete Familienvater seine Zeit vor allem seinen vier Kindern. Er wohnt in Dillingen.

Annette Paulus (FDP) ist neben ihrer Kandidatur für den Bezirkstag Kreisrätin im Landkreis Dillingen und sitzt im Kultur- und Sportausschuss.

