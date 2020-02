04.02.2020

Landwirte gesucht

Wer pflegt ökologisch wertvolle Flächen im Landkreis Dillingen?

Auch wenn die Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit hohen naturschutzfachlichen Anforderungen sehr aufwendig ist, sollte nach Ansicht von Landrat Leo Schrell auf die Erfahrungen der Landwirte nicht verzichtet werden.

Deshalb erhalten interessierte Landwirte im Landkreis die Möglichkeit, landwirtschaftlich nutzbare Flächen, die sich im Eigentum des Landkreises, der Städte und Gemeinden sowie von Landschaftspflege- und Naturschutzorganisationen befinden, zu pachten und gleichzeitig auf die Dauer von fünf Jahren Vereinbarungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm abzuschließen.

Die Grundstücke befinden sich in den Gemarkungen Aislingen, Bächingen, Bergheim, Binswangen, Blindheim, Buttenwiesen, Deisenhofen, Dillingen, Eppisburg, Fristingen, Glött, Gremheim, Gundelfingen, Höchstädt, Holzheim, Kicklingen, Laugna, Lauingen, Medlingen, Mödingen, Oberthürheim, Pfaffenhofen, Riedsend, Schwenningen, Sonderheim, Steinheim, Unterbechingen, Unterthürheim, Weisingen, Wertingen, Wittislingen, Zöschingen und Zusamaltheim. Die Flächen haben jeweils eine Größe zwischen 0,1 und 2,7 Hektar, wobei der überwiegende Teil der Flächen unter 0,3 Hektar liegt. Dabei handelt es sich laut Pressemitteilung um reich strukturierte und kleinflächige Feucht- und Nasswiesen, die ein- bis zweimal jährlich zu mähen sind und hohe naturschutzfachliche Anforderungen an den Bewirtschafter stellen. So sind die Flächen aufgrund der Geländeverhältnisse schwierig zu bearbeiten und aus Artenschutzgründen zum Teil in Handarbeit mit dem Messerbalken zu mähen. Die Mähgutentsorgung muss dabei nachgewiesen werden.

Zudem ist zu beachten, dass die Bewirtschaftungsauflagen gemäß dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm, unabhängig von der Witterung, über die volle Vertragslaufzeit von fünf Jahren eingehalten werden müssen und der tatsächliche Kostenaufwand im Einzelfall auch höher sein kann als die gemäß dem Vertragsnaturschutzprogramm möglichen Fördergelder.

Interessenten werden gebeten, sich bis spätestens 14. Februar 2020 schriftlich oder per E-Mail an das Landratsamt, untere Naturschutzbehörde, Große Allee 24, 89407 Dillingen, (E-Mail: natur-schutz@landratsamt.dillingen.de) zu wenden, oder unter Telefon 09071/51200. (pm)

