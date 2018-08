04:38 Uhr

Lange: Die B16 Höchstädt ist keine Erfolgsstory

Der CSU-Politiker betont, dass der Bund seine Hausaufgaben für den Bau der Bundesstraße gemacht habe. Er spricht auch über Seehofers Rücktritt vom Rücktritt.

Von Berthold Veh

Nach dem Sommertheater, das CSU und CDU abgeliefert haben, kommt Ihnen der Urlaub wohl gerade recht. Wo geht es dieses Jahr hin?

Ulrich Lange: Angesichts der anstehenden Wahlen von Landtag und Bezirkstag in Bayern wird die Sommerpause nicht groß sein. Aber ich werde mit meiner Familie zwei Wochen Urlaub in Meran machen und danach noch alleine mit meiner Frau ein paar Tage am Gardasee verbringen.

Urlaubsreif dürften Sie ja sein. Horst Seehofers Rücktritt vom Rücktritt könnte Ihre Nerven ziemlich strapaziert haben.

Lange: Ich habe diesen Abend in München live in der Sitzung des Parteivorstandes zusammen mit der CSU-Landesgruppe mitbekommen. Es war eine der denkwürdigsten politischen Sitzungen, die ich in den 25 Jahren meiner Laufbahn als Politiker erlebt habe. Sachlich stimme ich Seehofers Masterplan in der Asylpolitik ja voll zu. Flüchtlinge, die in einem anderen EU-Land angekommen und dort in einem Verfahren sind, sollen dort ihr Verfahren zum Asylantrag abschließen. Seehofers Rücktrittsankündigung war jedoch sehr irritierend.

Das war ein Ritt auf der Rasierklinge. Da schien das Ende der Schwesterparteien von CDU und CSU nahe.

Lange: Im Fraktionsvorstand von CDU und CSU waren wir uns alle einig, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen wollen. Unsere Fraktionsspitze hätte den beiden Hauptakteuren (Angela Merkel und Horst Seehofer, Anm. d. Red.) klarmachen müssen, dass für den Vorstand und die gesamte Fraktion die Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU nie zur Disposition stand.

Hat die CSU in der Wortwahl nicht überzogen?

Der Bruch scheint jetzt vom Tisch. Haben die Christsozialen in der Wortwahl nicht überzogen? Ministerpräsident Markus Söder sprach vom Asyltourismus.

Lange: In der Sache ist es so, dass wir die Zuwanderung von Flüchtlingen steuern und begrenzen müssen, damit unsere Gesellschaft nicht zerbricht. Sprache sollte man natürlich bewusst einsetzen. Und da hätte die Ausformulierung besser sein sollen beziehungsweise müssen.

Haben Sie die Sorge, dass die AfD der CSU bei der Landtagswahl weiter Stimmen abnehmen wird?

Lange: Nein. Dennoch war das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 für mich eine unangenehme Überraschung. Das Resultat hat mich persönlich getroffen. Man kämpft da gegen Stimmungen, die mit der eigenen politischen Arbeit vor Ort gar nichts mehr zu tun haben. Nehmen wir das Beispiel Große Kreisstadt Dillingen. Da hat der Bund die B16 neu gebaut, die Kaserne ist als Standort trotz mehrerer Streichrunden gesichert, und der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs ist in ein Förderprogramm aufgenommen worden. Als Bundestagsabgeordneter habe ich da meine Aufgaben erledigt. Und dann bekommt die AfD in Dillingen 15 Prozent.

Warum ist das so gewesen?

Lange: Ein einziges Thema, die Asylpolitik, hat alles andere überlagert. Ein Teil der Menschen war dadurch stark verunsichert.

Gremheim und die AfD

Im Wahlbezirk Gremheim lag die AfD vor der CSU.

Lange: Das stimmt. Hier kam der Protest gegen die geplanten Flutpolder hinzu.

Kommen wir zur erneuten Verzögerung beim Ausbau der B16 in Höch-städt …

Lange: Und täglich grüßt das Murmeltier. Das kommt bei jedem Sommerinterview mit Ihrer Zeitung.

Nicht ohne Grund. Jetzt muss wieder neu geplant werden, dieses Mal mit Wasserschutzgebiet. Wer hat hier versagt?

Lange: Auch ich werde das Gefühl nicht los, dass wir auf der Stelle treten. Da geht es zwei Schritte vor, dann wieder einen zurück.

Es sind eher drei Schritte zurück.

Lange: Ich will jetzt keine Schuldzuweisungen machen und möchte nur so viel sagen. Der Bund hat seine Aufgabe erledigt. Das Projekt B16 neu bei Höchstädt ist im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Das Geld für das Projekt ist da. Es ist angerichtet, wir brauchen nur Baurecht, Baurecht und noch mal Baurecht. 2010 hatte der Verkehrsetat des Bundes neun Milliarden Euro, 2020 werden es 16,5 Milliarden sein.

Also hakt es bei der Planung.

Lange: Die Planungsbehörde ist in diesem Fall das Staatliche Bauamt in Krumbach, das die Interessen der vielen lokalen Akteure unter einen Hut bringen muss. Und wie es bisher gelaufen ist, ist nicht gerade eine Erfolgsstory. So gut, wie die B16 neu in Dillingen vorankam, so sehr hakt es in Höchstädt.

Und jetzt wollen Naturschützer und viele weitere Bürger, dass auf die Bahntrasse umgeschwenkt wird.

Lange: Die Nordumgehung ist die Trasse, mit der derzeit geplant wird.

Bei Gundelfingen ist ein dreistreifiger Ausbau der Bundesstraße geplant. Landwirte wollen aber ihre Grundstücke nicht hergeben, wenn sie hinterher mit Maschinen nicht auf dieser Trasse fahren dürfen. Sie wollen ja Bauern mit Fahrzeugen, die mindestens 40 Stundenkilometer auf den Tacho bringen, auf die neue B16 lassen?

Lange: Ich habe immer gesagt, dass ich für pragmatische Lösungen vor Ort bin. Das muss im Landkreis Dillingen entschieden werden. Zutreffend ist das Beispiel im Landkreis Donau-Ries: Beim Ausbau der B25 zwischen Nördlingen und Möttingen dürfen landwirtschaftliche Gespanne fahren, die mindestens 40 Stundenkilometer schnell sind. Die Umfahrung Wallerstein ist dagegen eine Kraftfahrtstraße, auf der Landwirte nicht fahren dürfen. Da gibt es eine gute Straße durch den Ort. Beim Online-Voting Ihrer Zeitung hat sich im Übrigen eine deutliche Mehrheit dafür ausgesprochen, landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht auf die neue B16 zu lassen.

Die digitale Infrastruktur im Landkreis Dillingen

Die digitale Infrastruktur zählt ebenfalls zu Ihren Themenfeldern als stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender. Im Landkreis Dillingen ist die Situation vielerorts unbefriedigend.

Lange: Es stimmt, die Situation ist in Deutschland nicht überall befriedigend. Wir haben einen Nachholbedarf zur Weltspitze. Nachdem das erste Förderprogramm des Bundes nicht optimal abgerufen wurde, haben wir ein neues aufgelegt. Seit 1. August gibt es für den Breitbandausbau eine Förderung von bis zu 30 Millionen Euro pro Kommune. Ich lasse in Sachen Breitbandversorgung gerade eine gemeindescharfe Karte für unseren Bundeswahlkreis erstellen. Ende September will ich sie den Bürgermeistern und Landräten vorstellen. Denn das Netz funktioniert gefühlt oft schlechter, als es die zuständigen Stellen angeben.

Hat sich der Landkreis Dillingen verschlechtert?

Wie sehen Sie die Lage des Landkreises Dillingen. Die Arbeitslosigkeit ist sensationell niedrig, die Lebensqualität wird gerühmt. Auf der anderen Seite ist der Kreis als Region mit besonderem Handlungsbedarf eingestuft. Haben wir uns verschlechtert?

Lange: Wenn man einen bundesweiten Vergleich zieht, ist Dillingen ein prosperierender Landkreis. In Schwaben haben aber nur Dillingen, der nördliche Donau-Ries-Kreis und Lindau eine negative Prognose bei der Bevölkerungsentwicklung. Das heißt für mich, dass wir bei den wichtigen Entwicklungsthemen dranbleiben müssen. Und da spielen die Anbindung an die Metropolregionen über die Straße und den öffentlichen Personennahverkehr ebenso wie die digitale Infrastruktur eine ganz zentrale Rolle.

Ganz oben auf der Liste muss auch der Erhalt der Kreiskrankenhäuser Dillingen und Wertingen stehen. Die Kliniken haben 2017 ein Defizit von fast vier Millionen Euro eingefahren. Es besteht der Eindruck, den ich Ihnen nicht ersparen kann, dass das Ausbluten der kleinen Kliniken bundespolitisch gewollt ist.

Lange: Es ist ein Umdenken im Gange. Wir haben uns im Koalitionsvertrag von Union und SPD auf die Förderung kleiner Krankenhäuser verständigt. Es muss die entsprechende Förderung des Staates kommen. Und bei den Versorgungszentren auf dem Land braucht es auch mehr Flexibilität. Die Ärzte dort müssen die Möglichkeit haben, auch ambulante Leistungen am Krankenhaus zu erbringen und abzurechnen. Zudem müssen die Angebote an den Kreiskliniken sehr genau überprüft und eventuell durch Nischenangebote ergänzt werden.

Mit Ihren politischen Ambitionen haben Sie nie hinter dem Berg gehalten. Ein Posten als Staatssekretär hätte Ihnen schon gefallen. Daraus ist es jetzt nichts geworden.

Lange: Als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bin ich Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Fraktion und Ansprechpartner für die Bereiche Verkehr, digitale Infrastruktur und Bau. Es geht hier um 70 Prozent des Investitionsvolumens des Bundes. Meine Arbeit betrifft zu 100 Prozent den Etat des Verkehrsministeriums und zu 40 Prozent das Haushaltsvolumen des Innenministeriums. Insofern ist mir der nächste Schritt zu mehr politischer Verantwortung durchaus gelungen.

