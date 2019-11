vor 3 Min.

„Lasst diesen Verein nicht untergehen“

Die Aktion „Freunde schaffen Freude“, die auch im Landkreis Dillingen wirkt, feiert ihr 35-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum geht es um die Frage, wie es weitergehen soll

Dein Gott ist auch mein Gott, und wer sich von ihm etwas erbittet, bekommt das auch. Mit diesem Bekenntnis bekundete der türkische Geschäftsmann Hasan Perktas beim großen Geburtstagsfest der Aktion „Freunde schaffen Freude“ in der voll besetzten Dischinger Egauhalle am Sonntag seine Freundschaft und betonte zugleich, auch in Zukunft gerne rund um die Uhr spontan zu helfen. Moderator Hendrik Rupp lenkte die Gedanken seiner Zuhörer auf die Zukunft: „Die Freunde stehen auf vielen Beinen. Aber noch mehr Freunde braucht die Organisation an der Spitze.“

Das war ein Geburtstag, wie man ihn gerne in seinem Verein feiern möchte. Keine langatmigen Reden, dafür ein Programm mit Überraschungen. Ein Teil der Prominenten aus Politik und Wirtschaft kam in einem kurzen Video (nur) zu Wort. Die zentrale Botschaft: „Freunde schaffen Freude“ sind eine großartige Einrichtung, die dem Namen Dischingen Wohlklang und Achtung geben. Und die umtriebigen Motoren seit 35 Jahren: Inge Grein-Feil und ihr Mann Siggi, der allerdings im kommenden Jahr kürzertreten wird. An seine Stelle kommt, mit viel Beifall begrüßt, im Januar 2020: Steffi Zengerle aus Hermaringen als Leiterin der Geschäftsstelle.

Frank Rosenkranz, seines Namens wegen nach eigenen Worten Ehrenkatholik, brachte als Geschäftsführer der Diakonie das Wirken von Grein-Feil und ihrem Mann auf den Punkt mit der Frage an die Festbesucher: „Sind auch Sie bereit, wie die beiden, ihr gesamtes Vermögen in eine Idee, in einen Verein einzubringen und beispiellos den Mitmenschen zu dienen?“

Laut wurde in Anwesenheit des SPD-Landesvorsitzenden Andreas Stoch, des Grünen-Landtagsabgeordneten Martin Grath sowie des früheren CDU-Landtagsabgeordneten Bernd Hitzler darüber nachgedacht, wie es in Zukunft mit dem Verein weitergehen soll. Der Koblenzer Schauspieler Christoph Heiner schloss seine Lasershow mit einem Appell: „Lasst diesen Verein nicht untergehen, denn was der macht, ist Wahnsinn.“

Und noch jemand bekam heftig Beifall: Martina Müller. Sie dient den Freunden seit 33 Jahren als Schriftführerin und versprach, weiter bei der Stange zu bleiben. Dies gedenkt auch Inge Grein-Feil: „Mein Vorbild ist die Queen.“

Dischingens Bürgermeister Alfons Jakl blickte in seinem Grußwort zunächst auf die Anfänge von „Freunde schaffen Freude“ zurück, erinnerte an manch kritische Stimme. Allen Unkenrufen zum Trotz sei Großartiges entstanden: die Arche und eine Menge an sozialen oder kulturellen Vorhaben. Natürlich hätten diese 35 Jahre auch bei den Hauptakteuren wie bei den ungezählten Mitstreitern Spuren hinterlassen: „Wir alle wollen die Aktion weiter unterstützen. Erste gute Ansätze für weitere 35 Jahre sind ja schon erkennbar.“ Professor und Dekan Sven van Meegen konfrontierte seine Zuhörer mit Zahlen, die betroffen machen: 80 Prozent der Frauen im Kreis Heidenheim könnten sich im Alter nicht von ihrer Rente ernähren. 49,8 Prozent der Frauen hätten vergangenes Jahr nur halb so viel verdient wie ihre männlichen Kollegen in vergleichbarer Position. Im Blick auf die Freunde entfaltete van Meegen die Vision, dass Caritas, die Stiftung Haus Lindenhof und die Diakonie Heidenheim das Werk der Freunde so weiterführen, dass es allen – Behinderten wie Gesunden oder alten Menschen – hilft.

Helfen macht glücklich. Das war die zentrale Aussage von Lars Helfert, der für die Stiftung Haus Lindenhof noch einmal die enorme Rolle der Ehrenamtlichen darstellte, aber auch beklagen musste, dass die Bereitschaft zum Ehrenamt leider abnehme.

Der Gründungsrektor der Dualen Hochschule Heidenheim, Professor Manfred Träger, sprach von der „unbändigen Leidenschaft und Herzenswärme“, die Inge Grein-Feil und ihr Mann Siggi für die Aktion Freunde schaffen Freude entwickelten und die nun eben auch in die Jahre gekommen seien: „Wie soll es weitergehen?“ Gerne wolle man an der Hochschule in der Fakultät für Sozialwesen gründlich nachdenken. Das sei wichtig, schließlich müsse es ja weitergehen. Träger: „Freunde schaffen Freude sind für mich ein Vorbild gelebter, christlicher Nächstenliebe.“ (pm)

Themen folgen