Lastwagen erfasst in Dillingen Radler beim Abbiegen

Ein Lkw hat am Montagmorgen beim Abbiegen an der Großen Kreuzung in Dillingen einen Radler erfasst. Was die Polizei zur Unfallursache sagt.

Von Berthold Veh

Schwere Verletzungen hat ein 42-jähriger Radfahrer am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Dillingen erlitten. Der Radler und ein 60-jähriger Lkw-Fahrer waren gegen 7.15 Uhr auf der Großen Allee in Richtung Lauingen unterwegs. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse wollten der Lastwagen-Fahrer und der Radler an der Großen Kreuzung nach rechts in die Altheimer Straße abbiegen.

Mann erleidet starke Prellungen

Nach Angaben der Polizei erfasste dabei der Anhänger des Lkw beim Abbiegen den 42-Jährigen. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, müsse der Hergang noch genau ermittelt werden. Möglicherweise sei der Radler unachtsam gewesen. Der Radfahrer prallte gegen den Anhänger des Lastwagens und erlitt dabei starke Prellungen. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in die Dillinger Kreisklinik gebracht. Der 42-Jährige sei aber zum Glück nicht in Lebensgefahr, informierte die Polizei.

Die Unfallstelle habe schnell geräumt werden können. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

Themen folgen