vor 57 Min.

Lastwagenfahrer ertappt Dieseldiebe

Mitten in der Nacht bemerkte in Lastwagenfahrer in Birkenried, dass sich Diebe am Dieseltank seines Fahrzeugs zu schaffen machten.

Auf dem Parkplatz Birkenried an der B16 zapfen Unbekannte immer wieder Diesel von Lastwagen ab. Dieses Mal hat es ein Fahrer bemerkt.

Einen leichten Schlaf hatte offensichtlich ein Lastwagenfahrer, der in seinem Fahrzeug am Parkplatz Birkenried an der B16 übernachtete. Mitten in der Nacht zum Mittwoch, um 3.10 Uhr, fielen ihm Geräusche an seinem Zugfahrzeug auf.

Wie die Polizei weiter mitteilte, bemerkte er zwei Männer, die sich an seinem Dieseltank zu schaffen machten. Als die beiden Täter den Fahrer entdecken, flüchten diese mit einem Lkw in Richtung Günzburg.

Ein Handschuh blieb in Birkenried zurück

Trotz sofortiger Fahndung konnten die beiden Täter entkommen. Am Parkplatz in Birkenried fand die Polizei jedoch einen zurückgelassenen Handschuh.

Am Lastwagen entstand kein Sachschaden, da der Fahrer rechtzeitig den Dieseldiebstahl bemerkte. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise. (pol)

