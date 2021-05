27-jähriger Autofahrer kommt betrunken von der Straße ab

Er hatte fast zwei Promille Alkohol im Blut und setzte sich trotzdem hinters Steuer. Die Fahrt endete im Straßengraben bei Lauingen.

Mit mittelschweren Verletzungen musste am Dienstagabend ein 27-jähriger Autofahrer mit dem Rettungswagen nach einem alleinverursachten Verkehrsunfall in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert werden. Der 27-Jährige war gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße DLG 28 zwischen Frauenriedhausen und Lauingen unterwegs, als er mit seinem Wagen aus noch nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren

In der Folge überschlug sich sein Auto mehrfach und landete im angrenzenden Grünstreifen. Am Unfallwagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Ob ein Flurschaden entstanden ist, bedarf noch der weiteren Abklärung. Nachdem der verunfallte 27- Jährige deutlich unter Alkohol stand und ein Alkoholtest bei ihm laut Polizeibericht einen Wert von fast zwei Promille ergeben hatte, wurde gegen ihn eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Lauingen war zur Sicherstellung des Brandschutzes und zur Verkehrsabsicherung rund eine Stunde mit drei Fahrzeugen und 13 ehrenamtlichen Helfern im Einsatz. (pol)

Lesen Sie auch: