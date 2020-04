09:50 Uhr

Lauingen: 28-Jähriger randaliert im Drogenrausch

In Lauingen musste die Polizei einen Mann in Gewahrsam nehmen.

Ein 28-jähriger Mann randalierte im Alkohol- und Drogenrausch am Donnerstag gegen Mitternacht zuerst an einem Wohnanwesen in der Klemensstraße und schließlich in der Johannesstraße.

Er hatte einen Blumenkübel, Fensterläden und ein Fliegengitter beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Der Mann verbrachte die Nacht in einer Zelle der Dillinger Polizei

Da der Mann derzeit ohne festen Wohnsitz ist und weitere Straftaten zu befürchten waren, musste er den Rest der Nacht in einer Zelle der PI Dillingen verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (pol)

