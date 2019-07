11:35 Uhr

Lauingen: 432 junge Menschen starten in das digitale Berufsleben

Auch an der größten Schule des Landkreises Dillingen, der Berufsschule Lauingen, wird Abschied genommen.

„Das Leben ist wie ein Orchester – Bring’ Dein Instrument zum Klingen!“ Unter diesem Motto stand die Abschlussfeier für über 430 Absolvent in der Aula der Staatlichen Berufsschule Lauingen. Nachdem die ‚Small Band’ der benachbarten Donaurealschule unter Leitung von Ingrid Menzel die Feier mit dem Stück ‚Zorro’ feierlich eröffnete, wurde den Berufsschulabsolventen Respekt für ihre Leistungen gezollt und bescheinigt, mit der dualen Ausbildung bestens auf die berufliche Zukunft vorbereitet zu sein. „Mit Ihrer Ausbildung sind Sie optimal gerüstet für ein Leben begleitet von schwungvollen Orchestern“, so die Moderatorin Jennifer Stoy. Welchen Stellenwert die AbsolventInnen im Landkreis genießen, zeigte auch die große Anzahl an Ehrengästen, betrieblichen Ausbildern, Eltern, Verwandten sowie Freunden, die in der Aula der Berufsschule Lauingen zusammengekommen waren, um die SchülerInnen zu feiern.

Berufsschule Lauingen: Gratulation an die Absolventen

Dietmar Bulling, Stellvertreter des Landrates, gratulierte den jungen Erwachsenen: „An der größten Schule des Landkreises haben die Absolventen im Rahmen der weltbekannten dualen Ausbildung ein überaus stabiles Fundament erhalten.“ Als Vorstandsmitglied der IHK-Regionalversammlung Dillingen betonte Sandra Stricker in ihrem Grußwort, den konstruktiven und gewinnbringenden Verbund zwischen Schule und Betrieb, speziell für die in Lauingen ausgebildeten Fachkräfte sieht sie beste Berufschancen.

Die beiden Landtagsabgeordneten Georg Winter und Johann Häusler wurden gemeinsam interviewt. Winter, dass es nicht immer einfach sei in der Koalition, aber meist gute Kompromisse erzielt werden. Häusler ergänzte, dass die Regierungsarbeit wesentlich anstrengender sei als die Oppositionsarbeit. Der Leiter des Geschäftsbereiches Technik und Umwelt der Bayerischen Verwaltungsschule Andreas Lenz veranschaulichte, wie sich die Digitalisierung auf den Fachbereich Umwelttechnik auswirkt. Vom Highlight seiner Schulzeit an der BS Lauingen berichtete Absolvent Simon Strohofer. Er war für einen Schüleraufenthalt im vergangenen Jahr in China. Der Auszubildende zum Mechatroniker der Firma Valeo erklärte: Der angehende Mechatroniker schwärmte von einer ganz besonders interessanten chinesischen Berufsschule, die deutlich größer war als erwartet; mit eigenem U-Bahnhof mit Versuchsbahnstrecke und zwei Lokomotiven.

Exzellente berufliche Perspektiven

Welche exzellenten beruflichen Perspektiven die erfolgreichen Absolventen haben, betonte Schulleiter Gottfried Göppel: „Sie haben mit dem Berufsschulabschluss in der Tasche die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.“ Für den zukünftigen, digitalen Berufsalltag wünschte er den SchülerInnen, dass sie vor allem auf ihre menschlichen Qualitäten achten und die analoge Erdung mit den digitalen Chancen verbinden. „Das gesamte Feld der Digitalisierung ist trotz berechtigter Bedenken im Zeitalter der Globalisierung alternativlos“, begründete der Schulleiter. Abschließend lobte er den Landkreis Dillingen: „Wir schätzen uns glücklich, dass wir einen Sachaufwandsträger haben, der in den vergangenen Jahren zum Wohle unserer Auszubildenden eine enorme Summe in einen funktionalen und repräsentativen Neubau investiert hat und unsere Berufsschule nicht aus den Augen verliert.“

Absolvent Johannes Hauf – er hat seine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker an der Lauinger Berufsschule abgeschlossen – gab danach ein Schlagzeugsolo zum Besten. Mit genauso viel Schwung wurden zunächst die Teilnehmer der Berufsschule Plus durch den Mitarbeiter von Schulleitung Kersten Henne ausgezeichnet. Die stellvertretende Schulleiterin Anja Behnke nahm im Anschluss die Ehrung der Staatspreisträger und der Jahrgangsbesten vor. (pm)

