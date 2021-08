74-Jähriger fährt betrunken Auto, baut Unfall und versteckt sich in Lauinger Wohnung

Ein Zeuge hat den Vorfall in Lauingen beobachtet und den Unfall bei der Polizei Dillingen gemeldet. Der 74-Jährige hat Alkohol im Blut.

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr in der Masurenstraße in Lauingen gekommen. Dort touchierte ein 74- jähriger Pkw-Fahrer beim Einparken ein hinter ihm geparktes Auto. Dabei entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Er war in seiner Wohnung in Lauingen

Ein vorbeikommender Zeuge sprach den Unfallverursacher auf den Unfall an, woraufhin dieser jedoch den Aufprall leugnete und sich von der Unfallstelle entfernte, so die Polizei. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte den Unfallverursacher in seiner Wohnung antreffen, wobei dieser deutlich nach Alkohol roch.

Der Führerschein ist weg

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Der 74-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (pol)