8000 Euro teure Reitsattel wird in Lauingen gestohlen

Zwei Reitsattel in Lauingen sind verschwunden. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Der Diebstahl hat sich zwischen 21. Mai, 12 Uhr, und vergangenem Mittwoch, 19.15 Uhr, ereignet. Der Dieb nahm die beiden Sattel aus einem unversperrten Lagerraum in der Nähe einer Pferdekoppel in der Aislinger Straße in Lauingen mit.

Der Wert der gestohlenen Sattel liegt bei rund 8.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

