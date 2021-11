Am Albertus-Gymnasium in Lauingen geht es voran

Der Lauinger Stadtrat informiert sich über wichtige Projekte an der Schule. Es geht um Digitalisierung, Sanierung und neue Toiletten.

Jede Menge tut sich zurzeit am Albertus-Gymnasium in Lauingen. Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrats besuchten gemeinsam mit Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) die Schule. Durch den Rundgang führten Thomas Kraus, Hochbauverwaltung des Landratsamtes Dillingen, und Georg Feeß, Leiter Kreiseinrichtungen des Landratsamtes Dillingen.

Das Albertus-Gymnasium unterliegt der Trägerschaft des Landkreises – damit ist das Landratsamt zuständig. Seit Mai läuft die Komplettsanierung der naturwissenschaftlichen Räume für den Biologie-, Chemie- und Physikunterricht. „Die Fertigstellung ist im ersten Quartal 2022 geplant“, so Feeß. 2,3 Millionen Euro sind für die Baumaßnahme veranschlagt, getragen vom Landkreis und durch Fördermittel von Bund und Freistaat.

Ein Teil des Lauinger Stadtrats mit Bürgermeisterin Katja Müller und Vertretern des Landratsamtes Dillingen zu Besuch im Albertus-Gymnasium bei Schulleiterin Iris Eberl und Stellvertreter Dieter Monninger. Foto: Heike Siebert, Stadt Lauingen

Glasfaser ist bereits verlegt, und die Wlan-Anbindung im gesamten Schulhaus wird in Kürze fertiggestellt sein. „Diese Maßnahmen hatten Priorität, was jetzt noch folgt, ist die Komplettierung der digitalen Ausstattung der Unterrichtsräume“, so Feeß. Mit 160.000 Euro schlägt die Wlan-Baumaßnahme zu Buche, finanziert aus dem bayerischen Digitalpakt Schule. Für die Beschaffung interaktiver Beamer, von Screen-Mirroring-Systemen und Dokumentenkameras und für den PC-Austausch fallen zusätzlich mindestens 160.000 Euro an.

450 Jahre Bildungstradition am Albertus-Gymnasium

Bereits fertiggestellt ist die neue WC-Anlage im Schultrakt für die Unter- und Mittelstufe samt einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Dafür investierte der Landkreis als alleiniger Aufwandsträger 573.000 Euro. Zusätzlich findet derzeit eine Machbarkeitsstudie zu einer förderfähigen Generalsanierung des Schultrakts aus den 1980er-Jahren statt. Am benachbarten Verwaltungsgebäude ist seit 2020 ein provisorischer Treppenhausturm als zweiter Rettungsweg im Brandfall errichtet, die barrierefreie bauliche Komplettlösung ist in Planung. „Der Landkreis ist zertifiziert als bayerische Bildungsregion, das verpflichtet bei der Qualität der Bildung und beim baulichen Zustand von Schulen“, so Stadtrat Markus Stuhler (SPD).

Der Meinung ist auch Stadträtin Martina Lenzer (FDP): „Wir müssen die Wünsche des AGL wissen für einen zukunftsfähigen Schulstandort.“ Schulleiterin Iris Eberl und ihr Stellvertreter Dieter Monninger wünschen sich: dringend mehr Raum für die über 500 Schülerinnen und Schüler, eine Erweiterung der Aula als Aufenthaltsraum sowie für Konzerte, dazu einige größere Klassenzimmer. Angemietet auf dem AGL-Campus sind bereits weitere Räume des Landkreises durch die Stadt. Dort ist die Oberstufe untergebracht. „Das Albertus ist ein Gymnasium mit 450 Jahren Bildungstradition. Ein Campus fürs Lehren und Lernen, heute und morgen“, so Bürgermeisterin Katja Müller. (pm)

