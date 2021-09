Am Lauinger Donauufer haben die Arbeiten begonnen

Die Kneippanlage ist verschwunden, der Kleinle-Garten platt. Seit kurzem wird die Donau in Lauingen umgestaltet.

Die Bagger sind am Lauinger Donauufer angerollt, die Umgestaltung der Uferpromenade zwischen Donaubrücke und Luitpoldhain hat begonnen. Herzstück der Neuanlage, zu der die Lauinger Bürgerinnen und Bürger eigene Vorschläge einbringen konnten, werden zwei Donauterrassen, verbunden durch eine Wassertreppe. Am Fuß der Terrassen mündet ein Bachwasserspiel in den Fluss, es gibt Sitz- und Liegegelegenheiten, zudem zählt ein Donaustrand zur Planung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das neue Donauufer in Lauingen soll ein Blickfang werden

Die bestehende Rotunde vor dem Senioren- und Pflegeheim bleibt, zusätzlich entstehen Staudenbeete mit Sitzplätzen vor dem Gebäude. Der von der Stadt erworbene Kleinle-Garten erfährt eine Rundumerneuerung mit Hochbeeten fürs „Urban Gardening“, Obstbibliothek und Blühwiese, Laube und ein Separee zum Rasten und um die Natur zu genießen. „Die komplette Neugestaltung ist schwellenfrei und barrierearm geplant, zugänglich auch für Rollstuhlfahrer und Personen mit Kinderwagen“, so Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller. Der künftige Blickfang, heißt es in der Pressemitteilung, soll die Naherholungsqualität direkt an der Donau und damit Lauingens Attraktivität steigern.

Noch ist von alledem aber nichts zu sehen. Das Gelände gleicht einer Großbaustelle: Der Kleinle-Garten ist plattgewalzt, Bagger stehen bereit. Auch die Kneippanlage, für deren Erhalt sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Monaten eingesetzt haben, ist inzwischen abgerissen.

Foto: Laura Mielke

Das Planungsbüro Studio B Landschaftsarchitektur aus München hat die Maßnahme geplant und die Bauleitung inne. Ausführendes Bauunternehmen ist Karle-Bau aus Steinheim, die Lauinger Baumschule Bunk übernimmt die Landschaftsgestaltung.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf circa 1,6 Millionen Euro, zu rund 75 Prozent gefördert in Höhe von voraussichtlich 1,2 Millionen Euro durch das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II – Soziale Stadt mit zusätzlichen Mitteln aus dem Struktur- und Härtefonds. Der Lauinger Invest liegt bei einem Eigenanteil von circa 402.000 Euro. Geplante Baufertigstellung der Donauterrassen ist im Sommer 2022, abhängig von Wetter und Witterung während der kommenden Monate. (pm/mayjo)

