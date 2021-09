Am Samstag leuchten in Lauingen Marktplatz, Schimmelturm und Rathaus bunt

Bei "Lauingen strahlt" leuchten die Gebäude rund um den Marktplatz bunt. Was am Samstagabend sonst noch geboten ist.

„ Lauingen strahlt“. Unter diesem Motto findet am Samstag, 4. September, eine Aktion auf dem Marktplatz der Herzogstadt statt, der an den Wochenenden aktuell autofrei ist. Wie Ulla Seeßle, Quartiersmanagerin in der Sozialen Stadt, erklärt, werden an dem Tag die Gebäude rund um den Marktplatz in verschiedenen Farben angestrahlt. Außerdem gibt es Live-Musik von Max Manßhardt von der Band Jazz Spätzla.

Aktuell ist der Lauinger Marktplatz autofrei

Seeßle zufolge soll der Abend, der vom Arbeitskreis Lebenswertes Lauingen ins Leben gerufen wurde, zeigen, wie schön der Platz in der Stadtmitte ist. Sie verspricht sich einen launigen Abend in schönem Ambiente. Die Aktion beginnt gegen 20 Uhr. „In der Abenddämmerung“, sagt Seeßle.

Der Lauinger Marktplatz ist während der aktuellen Sommerferien an den Wochenenden autofrei. Das heißt: Er kann nicht befahren oder beparkt werden. Dabei handelt es sich um einen Versuch, für den sich die Mehrheit der Stadträtinnen und Stadträte ausgesprochen hat. Bislang wurde immer wieder bemängelt, dass es zu wenige Aktionen während dieses Testlaufs gab.

