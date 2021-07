Lauingen

vor 17 Min.

Apple, Lakhta, Tottenham: Die Lauinger Firma Römer lackiert für die ganze Welt

Plus Die Firma Römer Oberflächentechnik lackiert unter anderem Fassadenteile, die in Kalifornien, London und St. Petersburg verbaut werden. Seit diesem Jahr geht das deutlich schneller.

Von Jonathan Mayer

Alexander Römer will gern mal nach St. Petersburg. Oder nach Cupertino in Kalifornien. Um Urlaub geht es dem Geschäftsführer der Römer Oberflächentechnik GmbH in Lauingen dabei aber nicht. Oder zumindest nicht nur. Er will die Teile, die seine Firma für die Fassaden von weltweit bekannten Prestigeobjekten wie dem Lakhta-Center – dem höchsten Gebäude Europas – oder dem Apple Campus beschichtet hat, in statischer Aktion sehen. Immerhin waren das die größten Aufträge in der noch kurzen Firmengeschichte. Zehn Jahre nach der Gründung geht es dem Unternehmen also nicht schlecht. Doch von Zufriedenheit will Römer noch nicht sprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen