Arbeitsunfall in Lauingen: Mann verliert Teil seines Fingers

Mit einem Rettungshubschrauber musste der Mann von Lauingen in die Uni-Klinik nach Augsburg geflogen werden.

Bei Arbeiten in einer Fabrikhalle in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße ist am Mittwoch gegen 16.15 Uhr einem Arbeiter an einer Aufzugsmaschine der Handschuh der linken Hand eingezogen worden.

Die Fingerkuppe ist schwer verletzt worden

Dabei wurde ein Teil einer Fingerkuppe abgetrennt. Für die medizinische Behandlung wurde daher ein Rettungshelikopter angefordert, der den Verletzten in das Uni-Klinikum Augsburg flog, teilt die Polizei in ihrem Bericht von Donnerstag mit. (pol)

