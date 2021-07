Auf frischer Tat ertappt: 13-Jähriger klaut in Lauingen

Der junge Bursche hat nun zwei Jahre Hausverbot in diesem Geschäft in Lauingen.

Ein 13-Jähriger ist am Freitag gegen 12.45 Uhr in einem Drogeriemarkt in Lauingen von einer Angestellten beobachtet worden, wie er ein elektrisches Gerät im Wert von circa 40 Euro in seinen Rucksack steckte. Noch bevor er das Geschäft verlassen konnte, sprach ihn die Dame auf den Diebstahl an.

Er wurde an die Eltern übergeben

Der Jugendliche wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben und muss nun mit einem zweijährigen Hausverbot rechnen, so die Polizei. (pol)