Auto auf Parkplatz in Lauingen angefahren

Ein älterer Mann fährt in Lauingen ein Auto an und flieht. Doch eine Zeugin konnte sich das Kennzeichen merken.

Ein bis dato unbekannter Autofahrer ist am Donnerstag auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen gegen einen geparkten VW Golf gefahren und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin hatte sich das Autokennzeichen des Flüchtigen notiert und verständigte die Polizei.

Der Unfallverursacher konnte schnell ermittelt werden

Daraufhin konnte ein 88-Jähriger als Unfallverursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1750 Euro. (pol)