Lauingen

19:45 Uhr

Autofahrer rast in Lauingen über Fußgängerinsel

In Lauingen war ein Mann zu schnell im Auto unterwegs und raste über eine Fußgängerinsel.

In Lauingen ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Unfall gekommen. Ein Mann war in der Brüderstraße wohl deutlich zu schnell unterwegs.

Diese Fahrt nahm kein gutes Ende: Gleich drei Zeugen beobachteten am Samstagmorgen gegen 2:15 Uhr einen Pkw-Fahrer, der von der Lauinger Brüderstraße kommend den Kreisverkehr in Richtung Johannesstraße befuhr. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit überfuhr er die Fußgängerinsel und das sich darauf befindliche Verkehrsschild. Der Halter des Fahrzeugs konnte nach dem Unfall in Lauingen schnell ermittelt werden Anschließend, so berichtet es die Polizei, beschleunigte der Fahrer seinen Wagen und entfernte sich vom Unfallort. Das Kennzeichen sowie Teile des Fahrzeuges ließ er zurück, sodass der Halter schnell ermittelt werden konnte. (pol)

