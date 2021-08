Bald beginnen in Lauingen die Arbeiten an der Gundelfinger Straße

Eine der Hauptverkehrsachsen in Lauingen wird ab Ende August saniert. Und weitere Baustellen folgen. Worauf Autofahrerinnen und Autofahrer in den kommenden Monaten achten müssen

Ende des Monats kommt auf Autofahrerinnen und Autofahrer in Lauingen eine große Baustelle zu: Nach Mitteilung des Landratsamtes Dillingen wird voraussichtlich vom 30. August bis 22. Oktober die Kreisstraße DLG 28 (Gundelfinger Straße) in mehreren Bauabschnitten saniert.

Eine neue Deckschicht wird an der Kreuzung in Lauingen eingebaut

Dabei wird im gesamten Bereich zwischen den Kreuzungen Friedrich-Ebert-Straße und Riedhauser Straße eine neue Deckschicht eingebaut und Markierungsarbeiten ausgeführt. Außerdem wird im Bereich der Einmündung der St.-Martin-Straße eine Querungshilfe für Fußgänger errichtet. Im Zuge der Baumaßnahmen, die in Abschnitten erfolgen, werden verschiedene Sperrungen notwendig:

Der Bereich westlich der Friedrich-Ebert-Straße wird vom 30. August bis 13. September voll gesperrt.

Der Bereich zwischen den Kreuzungen Friedrich-Ebert-Straße und Riedhauser Straße ist vom 30. August bis 3. Oktober für Busse und Anlieger halbseitig befahrbar. Um den Zu- und Abfluss des Anliegerverkehrs aus und zu den Wohngebieten koordinieren zu können, muss dieser über die Frühlingstraße und die Johann-Rauschmayr-Straße erfolgen.

Auch die Anlieger dürfen dort nicht mehr fahren

Vom 4. Oktober bis 22. Oktober muss die Fahrbahn zwischen den Kreuzungen Friedrich-Ebert-Straße und Riedhauser Straße auch für den Anliegerverkehr komplett gesperrt werden.

Lesen Sie dazu auch

Die überörtliche Umleitung des Verkehrs führt von Faimingen über die B16 nach Lauingen und umgekehrt und wird entsprechend ausgeschildert. Die innerörtlichen Umleitungen führen von Faimingen über die Kastellstraße und von der Riedhauser Straße über Mozart-, Schumann- und Haydnstraße und ebenfalls in umgekehrter Richtung. Ein Übersichtsplan zu den verschiedenen Umleitungsstrecken ist auf der Homepage der Stadt Lauingen veröffentlicht. Bei schlechter Witterung kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Da es sich bei der Gundelfinger Straße um eine Kreisstraße handelt, wird die Baumaßnahme vom Landkreis Dillingen durchgeführt. Auskünfte in diesem Zusammenhang erteilt das Landratsamt Dillingen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lauingen.

Darüber hinaus sind ab September im überörtlichen Straßennetz um Lauingen weitere Baumaßnahmen geplant. Es handelt sich hierbei um Abschnitte der Staatsstraße 2025 im Bereich zwischen Lauingen und Veitriedhausen, sowie eine Teilstrecke südlich der Donau im Bereich der Weisinger Straße. Da es sich hier um eine Staatsstraße handelt, werden die Baumaßnahmen vom Freistaat Bayern durchgeführt. Auskünfte in diesem Zusammenhang erteilt das Staatliche Bauamt Krumbach. Eine Übersicht hierüber ist in Form eines Lageplanes ebenfalls auf der Homepage der Stadt Lauingen einsehbar. (pm)