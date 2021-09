Betrunken Auto gefahren: Frau landet in Lauingen im Maisfeld

Die 46-jährige Frau hatte deutlich über zwei Promille Alkohol.

Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer, dass eine Autofahrerin in der Grundremminger Straße alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist und in einem angrenzenden Maisfeld auf der Seite liegend zum Stehen kam. Die Fahrerin konnte unverletzt von Zeugen aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Starker Alkoholgeruch

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über deutlich über zwei Promille. Der 46 jährige Unfallverursacherin wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Am Pkw und Maisfeld entstand ein Sachschaden von derzeit etwa 2600 Euro, so die Polizei. (pol)