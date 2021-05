Lauingen

Bürgermeisterin über Kneippanlage: "Glänzen nicht mit leeren Worten"

Plus Viele Lauinger Bürger trauern um ihre Kneippanlage – und machen ihrem Unmut Luft. Bürgermeisterin Katja Müller nimmt dazu im Stadtrat Stellung. Die aktuelle Diskussion sei für sie nicht nachvollziehbar, sagt sie.

Von Jonathan Mayer

Die Kneippanlage am Lauinger Donauufer kommt weg – und daran wird sich aus Sicht der Stadt auch nichts mehr ändern. Mit der vor knapp eineinhalb Jahren beschlossenen Umgestaltung des Uferbereichs zwischen Luitpoldhain und Donaubrücke war das Schicksal der in die Jahre gekommenen Anlage besiegelt. Der einige Monate später aufkeimende Widerstand gegen diese Entscheidung aus der Bürgerschaft hat den Beschluss des Stadtrats nicht rückgängig machen können. Doch die Kritik am geplanten Abriss der Anlage reißt nicht ab. In zahlreichen Leserbriefen kritisierten Bürger in unserer Zeitung die Maßnahme jüngst. Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) nahm zu der Debatte um die Kneippanlage nun noch einmal Stellung im Stadtrat.

