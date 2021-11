Corona: Im Lauinger Rathaus gelten jetzt neue Regeln

Das Rathaus in Lauingen ist nur in Einzelfällen geöffnet. Dann gilt 3G. Man kann Behördengänge aber auch online erledigen.

Aufgrund der aktuellen Lage wird das Rathaus Lauingen ab Montag, 15. November, für den Publikumsverkehr geschlossen. Anliegen können ab diesem Zeitpunkt nur telefonisch, per Post oder per E-Mail an die Stadtverwaltung gerichtet werden.

In dringenden, unaufschiebbaren Fällen können Einzeltermine mit den zuständigen Sachbearbeitern nach vorheriger telefonischer Abstimmung vereinbart werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Verschiedene behördliche Dienstleistungen können auch online erledigt werden. Auf www.lauingen.de unter dem Menüpunkt „Rathaus - Verwaltung“ / „Rathaus online“ gibt es eine umfangreiche Auflistung des Online-Serviceangebots. Dort sind auch die Kontaktdaten der Sachbearbeiter abrufbar.

So kommt man trotzdem noch ins Lauinger Rathaus

Aus Gründen des Infektionsschutzes und der eigenen Sicherheit müssen sich die angemeldeten Besucherinnen und Besucher der Stadtverwaltung an folgende Auflagen halten: Der Zutritt darf nur mit einer FFP2-Maske erfolgen und ist unter Einhaltung der 3G-Regel zulässig. Der erforderliche Nachweis kann in schriftlicher oder elektronischer Form erbracht werden und ist vor dem Betreten der Diensträume vorzulegen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin im Einsatz und bearbeiten alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. (pm)

