Damit es in Lauingen noch mehr summt

Fünf Kindergärten in Lauingen haben eigene Insektenhotels. Warum das nicht nur die Buben und Mädchen freut.

Auf den Tag pünktlich zum Weltbienentag haben im Mai die neuen Insektenhotels in Lauingen geöffnet. Fünf Stück sind es an der Zahl, aufgestellt in den fünf Lauinger Kindergärten. „Ein Insektenhotel pro Kindergarten“, so Bernhard Wörner, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Lauingen und Umgebung 1879. „Wir freuen uns auf eine baldige Ausbuchung“, da ist sich Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) sicher.

Der Lauinger Bauhof zementierte die Fundamente

Aus heimischem Holz und Naturmaterialien schreinerten die Mitglieder des Bienenzuchtvereins die Insektenhotels. Zwischenzeitlich waren sie eingelagert, denn Corona verzögerte die Aufstellung, aber im Mai war es dann so weit. Der Lauinger Bauhof zementierte die Fundamente und stellte die Insektenhotels auf, die Kinder halfen bei der Befüllung. Finanziell gesponsert wurde die Aktion laut Pressemitteilung der Stadt durch die Sparkasse Dillingen-Nördlingen.

Wildbienen, Florfliegen, Marienkäfer, Schmetterlinge und Ohrwürmer

Die Insektenhotels dienen als Brutplatz, Unterschlupf und zur Überwinterung für Nützlinge wie Wildbienen, Florfliegen, Marienkäfer, Schmetterlinge und Ohrwürmer. Schilf, Stroh, Tannenzapfen, gelöcherte Dachziegel, Holz mit kleinen Bohrungen – aus diesen Materialien sind die komfortablen Unterkünfte. Im Kinderhaus St. Martin hat der Elternbeirat für das neue Insektenhotel zusätzlich ein bienenfreundliches Pflanzenbeet angelegt. (pm)

Lesen Sie auch: