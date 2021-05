Lauingen

17:55 Uhr

Das nächste Großprojekt in Lauingen: Unten durch statt höhengleich

In einigen Jahren soll es hier ganz anders aussehen: Der Bahnübergang in der Wittislinger Straße in Lauingen soll abgebaut, stattdessen eine Unterführung errichtet werden. Der Weg rechts im Bild führt den Gleisen entlang zur Recyclingfirma Stena und zu SDF.

Plus Der Bahnübergang in der Wittislinger Straße in Lauingen soll verschwinden. Das wünschen sich zumindest die Stadt und der Landtagsabgeordnete Winter. Was bisher geplant ist und wer für das Großprojekt am Ende zahlen soll.

Von Jonathan Mayer

Manchmal müssen große Ideen erst einmal einige Jahre in der sprichwörtlichen Schublade reifen, bevor sie schlussendlich geboren werden. Dann steht so eine Idee plötzlich unter anderen Vorzeichen, ein umtriebiger und stets an Infrastrukturprojekten interessierter Landtagsabgeordneter biegt um die Ecke und schon bald wird sie Realität. Ungefähr so lief das auch beim nächsten Großprojekt in Lauingen: In den kommenden Jahren soll der Bahnübergang in der Wittislinger Straße nahe der Moschee vollständig umgebaut werden. Was schon vor Jahren geplant und dann wieder verworfen wurde, soll jetzt in die Tat umgesetzt werden. Die Kosten dürften sich im Millionenbereich bewegen. Wie sich das die Stadt leisten soll? Muss sie gar nicht.

