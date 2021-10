Das plant der neue Schulleiter der Lauinger Donau-Realschule

Plus Nach neun Jahren als Konrektor ist Peter Hüttl ab sofort die „letzte Instanz“ an der Lauinger Schule. Von „Wohlfühlzone“ bis „MINT-Zertifizierung“ - das sind seine Pläne.

So ganz ist Peter Hüttl noch nicht in seinem neuen Büro als Schulleiter der Lauinger Donau-Realschule angekommen. Vor der Tür hängt noch das Namensschild seiner Vorgängerin, das Büro wirkt etwas kahl. Im Hintergrund läuft das Radio. „Ich habe noch nicht dekoriert. Dafür möchte ich Arbeiten der Schülerinnen und Schüler hernehmen, das finde ich wichtig“, sagt er. Der 50-Jährige wirkt entspannt, ruhig, unaufgeregt.