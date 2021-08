Lauingen

10:33 Uhr

Das sagen die Befürworter zur Marktplatzsperrung in Lauingen

Plus Die Sperrung des Lauinger Marktplatzes an den Wochenenden stößt auf deutliche Kritik. Bürgermeisterin Katja Müller nennt den Versuch „Aktionismus“. Und was sagen die Befürworter nach dem ersten Testwochenende?

Von Jonathan Mayer

Der Anblick ist erst einmal ungewohnt. So leer wie am vergangenen Wochenende ist man den Lauinger Marktplatz nicht gewohnt. Kein Auto stand dort, dafür kamen immer wieder Menschen vorbei. Doch die Sperrung des Platzes für Autos – wohlgemerkt nur an den Wochenenden und nur in den Sommerferien – stößt schon nach dem ersten Test auf deutliche Kritik. Der Stadtrat mache die Innenstadt kaputt, heißt es da. Ein Nutzer auf Facebook schreibt nur knapp: „Passt ja irgendwie zu Lauingen, schade eigentlich.“ Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) nannte den Versuch gegenüber unserer Redaktion „Aktionismus“, weil es kein schlüssiges Konzept gebe. Und wie sehen das die Befürworter im Stadtrat mit Blick auf die nächsten Versuchswochenenden?

