Das sagen die Gegner zum autofreien Marktplatz in Lauingen

21 Parkplätze auf dem Lauinger Marktplatz bleiben derzeit an den Wochenenden ungenutzt. So will man den autofreien Marktplatz testen.

Plus Zum dritten Mal ist der Marktplatz in Lauingen an diesem Wochenende für Autos gesperrt. CSU und FW kritisieren die Wünsche von SPD, FDP und Grünen. Einer sagt: „Wir sind eben eine Autofahrergeneration.“

Von Jonathan Mayer

Die Diskussion um den autofreien Marktplatz in Lauingen reißt nicht ab. Zum dritten Mal in Folge werden dort an diesem Wochenende keine Autos parken dürfen. Stattdessen – so die Idee der Initiatoren des Versuchs von SPD, Grünen und FDP im Stadtrat – soll der Marktplatz als Aufenthaltsort mit freier Sicht auf Rathaus und Schimmelturm dienen. Der Test in den Sommerferien hat bei vielen Bürgerinnen und Anwohnern für Ärger gesorgt. Unter anderem wird kritisiert, dass Parkplätze wegfallen und es kein schlüssiges Konzept gebe. Nach den Befürwortern äußern sich jetzt auch die Gegner des Versuchs im Stadtrat – die CSU und die Freien Wähler – gegenüber unserer Redaktion.

