Lauingen

13.10.2021

Der Jubel der Chöre im Lauinger Martinsmünster

Plus Viele Ensembles bieten beim Kreis-Chorkonzert in Lauingen einen Kulturgenuss.

Von Gernot Walter

Das Wagnis des Kreisvorstands des Chorverbandes hat sich gelohnt. Das im Lauinger Martinsmünster gut organisierte Kreischorkonzert im Rahmen der Landkreis-Kulturtage wurde jedenfalls ein voller Erfolg. Trotz kurzer Probenzeit zeigten sich die Chöre in bester Verfassung und trugen mit den unterschiedlichsten Chorsätzen dem Rahmenthema „Vielfalt der Schöpfung“ Rechnung. Zum ersten Mal war Sibylle Mathia als Verbandschorleiterin in Aktion. Sie verantwortete die inhaltliche Ausrichtung des Konzertes, dirigierte den Eröffnungs-Gemeinschaftschor und kündigte als geschickte Moderatorin die Choreinsätze an.

