Der Lauinger Dirtpark ist gewachsen

Plus Der Dirtpark im Osten Lauingens wurde erweitert. Nun sind einmalige Tricks möglich.

Vor über einem Jahr hat Andreas Benitz auf dem Gelände seines Fahrradhandels Bike und Tec in Lauingen den ersten Dirtpark eröffnet. Mit Helm und Mountainbike zeigen Trainierte wie Anfänger seitdem, was sie können. Inzwischen hat sich das Gelände deutlich verändert. Benitz und seine Helfer haben einen neuen Höhepunkt eingebaut. Und es gab schon den ersten waghalsigen Profi-Trick zu sehen.