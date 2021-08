Lauingen

vor 50 Min.

Der autofreie Marktplatz in Lauingen regt viele auf

Plus An Wochenenden in den Ferien dürfen in der guten Stube Lauingens keine Autos parken. Das frustriert die Wochenmarkt-Betreiber, die weniger Umsatz machen. Dritter Bürgermeister Bulling ist aus einem anderen Grund sauer.

Von Berthold Veh

Der Aufenthalt auf dem Lauinger Marktplatz soll für Gäste angenehmer werden und die gute Stube der Albertus-Magnus-Stadt besser zu Geltung bringen. Nach einem Antrag von FDP, Grünen und SPD läuft nun an Wochenenden in den Sommerferien ein Test: Von Samstag- bis Montagmorgen darf auf dem Areal vor dem Rathaus und dem Schimmelturm nicht geparkt werden. Der Test am Samstagmittag nimmt zumindest einen guten Anfang. Auf dem Parkplatz vor dem Albertus-Gymnasium gibt es noch ein halbes Dutzend freie Stellplätze, obwohl das Tor zu den Parkplätzen im Schulhof – entgegen der Ankündigung – verschlossen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen