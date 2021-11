Die Lauinger Baugenossenschaft hat ein Ehrenmitglied mehr

Die Baugenossenschaft hat bei der Versammlung auch über die Finanzen gesprochen. Unter anderem über 1,89 Millionen Euro.

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Lauingen hat sich kürzlich zu einer Mitgliederversammlung getroffen. Dabei ging es unter anderem um die Finanzen. Die Bilanzsumme beträgt laut Pressemitteilung 1,89 Millionen Euro. Die Rücklagen weisen insgesamt 932.571,04 Euro aus. Vorstandsvorsitzender Joachim Tratzmüller trug vor, dass in den beiden letzten Jahren ca. 211.000 Euro für Instandsetzung und Modernisierung des eigenen Hausbesitzes verwendet wurden.

Die nächsten Jahre schuldenfrei

Ohne die großen Baumaßnahmen wurden in den vergangenen fünf Jahren 633.000 Euro nur in die Modernisierung der Wohnungen investiert und aus Eigenmitteln finanziert, heißt es in der Mitteilung weiter. Verbindlichkeiten aus früheren Baumaßnahmen sind zwischenzeitlich zurückbezahlt worden. So kann man sich in den nächsten Jahren schuldenfrei Gedanken über die Verwendung des erworbenen Areals an der Klemensstraße machen. Durch Sanierungsarbeiten bei frei werdenden Wohnungen fielen 7223 Euro Erlösschmälerungen an, da die Wohnungen in dieser Zeit nicht vermietet werden konnten. Zurzeit ist durch 146 Mitglieder ein Geschäftsguthaben von 78.052 Euro vorhanden.

Mieten werden höher

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse sind geordnet. Die Ertragslage des bewirtschafteten Hausbesitzes ist zufriedenstellend. Auf kräftige Mieterhöhungen wurde verzichtet, um den Mitgliedern eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung zu gewährleisten.

Die Vorstandsmitglieder Karlheinz Stark und Joachim Tratzmüller wurden vom Aufsichtsrat wieder in ihre Ämter berufen. Die Versammlung bestätigte die Aufsichtsratsmitglieder Fredi Faul, Norbert Bader, Frank Wegs und Stefan Britzlmaier in ihren Ämtern. Harald Lemmer scheidet wegen Überschreitung des zulässigen Alters aus. Er war 32 Jahre Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Harald Lemmer hat sich lange engagiert

Auf Wunsch seines Nachfolgers hat Lemmer sein Wissen noch fünf Jahre im Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt und übernahm das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Nachdem durch den Verband bayerischer Wohnungsunternehmen bereits die höchste Ehrung im Jahr 2009 erfolgte, hat die Gemeinnützige Baugenossenschaft Lauingen Lemmer nunmehr zum „Ehrenaufsichtsratsvorsitzenden“ ernannt. Aufsichtsratsvorsitzender Römer würdigte das lange Engagement von Harald Lemmer. (pm)

