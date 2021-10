Lauingen

vor 13 Min.

Die Meteor-Gruppe übernimmt die Lauinger Firma GTR

Die Meteor-Gruppe aus dem niedersächsischen Bockenem hat die Firma GTR Gummitechnik in Lauingen übernommen.

Plus Die Meteor-Gruppe, die Dichtungssysteme herstellt, steigt in Lauingen ein. So sieht der Geschäftsführer die Zukunft des Standorts.

Von Berthold Veh

Ein Großunternehmen siedelt sich im Landkreis Dillingen an. Die Meteor-Gruppe aus Bockenem bei Hildesheim hat mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 die Firma GTR Gummitechnik aus Lauingen übernommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

