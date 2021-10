Die Neumanns aus Lauingen haben bei unserem Bilderrätsel gewonnen

Elisabeth und Udo Neumann aus Lauingen haben noch nie etwas gewonnen. Jetzt hatten sie beim Bilderrätsel unserer Zeitung endlich Glück. Was sie nun mit dem Geld anstellen wollen.

„Wir rätseln immer zusammen und machen jedes Mal mit“, sagt Elisabeth Neumann. Das Bilderrätsel in unserer Zeitung hat es den Neumanns also angetan. Um ganz sicher zu sein, schickt die Lauingerin sogar einem Anruf in der Gewinnhotline auch immer noch eine SMS hinterher. Auf welchem Weg sie nun am Freitag erfolgreich war, weiß sie nicht. Aber das spielt schließlich auch keine Rolle.

Elisabeth Neumann lebt mit ihrem Mann Udo seit den 80er-Jahren in Lauingen. In den Kreis Dillingen hat sie damals der Beruf verschlagen: Beide waren im Lauinger Krankenhaus in der Pflege tätig. Udo Neumann als OP-Leiter, Elisabeth Neumann als OP-Schwester. Doch die beiden verbindet nicht nur der Beruf, sondern auch eine turbulente Vergangenheit: Zusammen sind sie schon durch den indischen Himalaya gewandert und haben auch das Nachbarland Nepal bereist. Indien ist für die beiden eine große Leidenschaft, das sieht man an ihrer Wohnung.

Die Lauinger waren schon im Himalaya unterwegs

Dort hängen Bilder, die sie von ihren Reisen mitgebracht haben. Doch nicht nur an der Wand haben die Erinnerungen Platz gefunden. In einem Trekking-Führer gaben die beiden schon Tipps für Himalaya-Reisende weiter. „Er hat diktiert und ich hab geschrieben“, erinnert sich Elisabeth Neumann mit einem Lächeln. Es ist ein volles Leben gewesen, da sind sie sich einig. Umso schwerer war es für das Ehepaar, als Udo Neumann an Krebs erkrankte. 26 Operationen hat er über sich ergehen lassen, berichtet der Lauinger. Das einstige Bergsteigerleben ist nun Vergangenheit. „Man darf gar nicht darüber nachdenken. Wir haben sehr gesund gelebt, nicht getrunken, nicht geraucht.“

Schwere Erkrankungen haben die beiden zurückgeworfen

Elisabeth Neumann ist erst seit Kurzem in Rente. Sie sagt, sie habe noch bis zuletzt als OP-Schwester in der Wertinger Klinik gearbeitet. Doch irgendwann ging es auch bei ihr nicht mehr. Eine Herz-Operation war nötig. Es liegt eine schwere Zeit hinter den beiden, das wird klar, wenn man ihnen zuhört. Deshalb freut die beiden Lauinger der Gewinn nun umso mehr, weil Ausflüge in die Therme während des Corona-Lockdowns nicht möglich waren. Dort wollen die beiden nun hin. „Heute morgen haben wir noch gesagt: Wir haben noch nie was gewonnen. Und jetzt das!“, sagt der Lauinger und grinst.

