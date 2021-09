Die Polizei ermittelt nach gefährlichen Überholmanövern bei Lauingen

Die Dillinger Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Kennzeichen zweier Rowdys haben die Beamten bereits.

Eine Frau fuhr am Samstag kurz vor Mitternacht mit ihrem Wagen von Lauingen in Richtung Höchstädt. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie auf Höhe der Ausfahrt Lauingen Mitte von einem Auto überholt - obwohl Gegenverkehr herrschte.

Die Frau leitete daraufhin eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dann verfolgte sie den anderen Wagen und sprach dessen Fahrer auf dem Tankstellengelände an der Dillinger Straße an. Dieser zeigte sich jedoch uneinsichtig und fuhr davon. Das Kennzeichen notierte sich die Frau jedoch und erstatte Anzeige.

Ein Autofahrer zeigt dem anderen den Mittelfinger

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am Sonntag um 18.45 Uhr auf der Staatsstraße 2025 zwischen dem Kreisverkehr am Lauinger Auwaldsee und der Donaubrücke. Dabei wurde ein Autofahrer in seinem Ford von mehreren Autos teils rücksichtslos überholt. So mussten er als auch Fahrer im Gegenverkehr abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Zudem wurde der Ford-Fahrer zusätzlich von einem der Raser mit dem ausgestreckten Mittelfinger beleidigt. Das Kennzeichen des VW Golfs konnte sich der Geschädigte noch notieren und erstatte Anzeige. Derzeit wird in beiden Fällen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Polizei Dillingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

Lesen Sie dazu auch