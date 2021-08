Lauingen

Die Wirtschaftsvereinigung Lauingen löst sich auf

Plus Viele Mitglieder der Wirtschaftsvereinigung wollen wohl mit der Lauinger Wirtschaftsinitiative fusionieren. Eine Abstimmung folgt. Es gibt schon Ideen, wie es danach weitergehen soll.

Von Jonathan Mayer

Es ist ein relativ kurz gehaltener Brief, den Udo Dankesreiter Anfang des Monats an die rund 80 Mitglieder der Wirtschaftsvereinigung Lauingen verschickt hat. Darin geht es um eine Abstimmung, die das Ende des Vereins bedeuten könnte. Die Mitglieder sollen darüber entscheiden, ob die WVL mit der Lauinger Wirtschaftsinitiative fusionieren soll. In „überwältigender Mehrheit“ hätten sie in einer ersten Abfrage bereits zugestimmt, schreibt der Vorsitzende. Jetzt folgt die offizielle Abstimmung. Danach soll es nur noch einen Verein geben, der sich für die Gewerbetreibenden in Lauingen einsetzt.

