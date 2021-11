Räuberischer Diebstahl in Lauinger Tankstelle

Ein 38-Jähriger hat sich nach einem Diebstahl in Lauingen von einem Kunden losgerissen, der ihn festhalten wollte. In Dillingen soll ein Mann geschlagen worden sein.

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Freitagabend in einer Lauinger Tankstelle gekommen. Ein 38-jähriger wohnsitzloser Mann hatte gegen 23.50 Uhr die Tankstelle in der Dillinger Straße betreten. Er kaufte dort zunächst Lebensmittel ein, die er an der Kasse bezahlte.

Der 38-Jährige wird in den Arrest des Polizeipräsidiums gebracht

Auf dem Weg zum Ausgang steckte sich der Mann nach Angaben der Polizei allerdings weitere Packungen mit Lebensmitteln in seine Jacke und flüchtete aus der Tankstelle. Dabei riss er sich laut Polizei von einem Kunden los, der den 38-Jährigen noch festhalten wollte. Die Polizei konnte den Mann schließlich im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich festnehmen. Der alkoholisierte 38-Jährige wurde anschließend in den Arrest des Polizeipräsidiums gebracht, wo er einem Richter vorgeführt wird. Der Beuteschaden liegt nach Angaben der Polizei nur bei etwa acht Euro.

Mann soll am Dillinger Bahnhof geschlagen worden sein

In Dillingen soll in der Nacht von Freitag von Samstag ein Mann geschlagen worden sein. Gegen 23.15 Uhr meldete sich ein 20-jähriger Mann aus Bissingen telefonisch bei der Polizei und gab an, dass ein Freund von ihm am Dillinger Bahnhof von mehreren Tätern beleidigt und geschlagen worden sei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im Tatortbereich allerdings keine Personen mehr feststellen. Sowohl der Geschädigte als auch die Täter sind laut Polizeibericht bislang nicht bekannt. (pol)

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/56-0 zu melden.