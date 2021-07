Lauingen/Dillingen

11.07.2021

So viel Müll bleibt an Badeseen im Landkreis Dillingen liegen

Dieses Bild gibt es leider immer wieder: Am Westufer des Silbersees in Schabringen hinterlassen Gäste oft ihren Abfall. Peter Müller vom Fischerverein Wittislingen erklärt, dass der Müll oft erst im Herbst und Winter zutage kommt und dann aufgesammelt werden muss.

Plus Leere Pizzaschachteln, Dosen und Flaschen: Auch bei uns im Landkreis Dillingen bleiben, vor allem an Seen, immer wieder Müllberge liegen. Wie schlimm es wirklich ist, haben wir nachgefragt.

Von Simone Bronnhuber

Warnung vor dem See-Schwein. So lautet die Überschrift eines Gedichtes, das auf einem weißen Zettel steht und an einen Baum geheftet wurde. Der anonyme Autor beschreibt – mit Witz, aber deutlich – die Situation an diesem Badesee im Landkreis Dillingen. Konkret steht geschrieben, dass Besucher vollgepackt mit Essen und Trinken einen schönen Tag am See verbringen und dann ihren Müll liegen lassen.

