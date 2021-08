Unbekannte fahren Autos in Lauingen und Dillingen an

Gleich zwei Mal beschädigen Unbekannte Autos in Lauingen und Dillingen. Die Polizei bittet jetzt Zeugen um Hinweise.

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag zwischen 22 Uhr und 23 Uhr in der Schwaistraße im Dillinger Ortsteil Schretzheim. Dabei wurde ein grauer BMW 220 an der hinteren Stoßstange und der hinteren linken Fahrzeugtür angefahren. Durch Zeugen war zuvor ein lauter Knall gehört worden. Der Sachschaden wird mit ca. 500 Euro beziffert. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Auch in Lauingen gab es am Montag eine Unfallflucht

Am Montag wurde dann zwischen 6.25 Uhr und 8.25 Uhr in der Kurlandstraße in Lauingen auf Höhe der einstelligen Hausnummern ein weißer BMW 118 am hinteren Stoßfänger und Kotflügel angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)