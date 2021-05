Diebstahl am Spielplatz Luitpoldhain in Lauingen

Unbekannte haben in Lauingen ein Spielplatzschild gestohlen. Noch wertvoller ist aber der Winkelschleifer, der laut Polizei in Dillingen verschwand.

Das Schild vom Spielplatz hat einen Wert von rund 200 Euro. Wie die Dillinger Polizei mitteilte, verschwand es zwischen Freitag, 10 Uhr und Montag, 13 Uhr. Es stand am Waldspielplatz „Luitpoldhain“ im Oberen Wall in Lauingen.

Winkelschleifer wurde auf Dillinger Baustelle benutzt

Der Winkelschleifer ist dagegen bereits am 11. Mai zwischen 13.30 und 14 Uhr gestohlen worden, die die Polizei am Freitag mitteilte. Er war zuvor auf einer Baustelle in einem Betrieb in der Robert-Bosch-Straße in Dillingen benutzt worden. Das rote Werkzeug der Marke Hilti hat einen Wert von rund 600 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise zu beiden Fällen unter Telefon 09071/560. (pol)

