Lauingen

09:20 Uhr

Ein Gefühl der Schwerelosigkeit im Lauinger Martinsmünsters

Plus Lauingens Stadtpfarrkirche St. Martin gehört zu den spätgotischen Kirchen im Landkreis Dillingen. Der Dachstuhl birgt eine Besonderheit.

Von Silva Metschl

„Spätgotische, dreischiffige Hallenkirche“- so beschreibt ein Schild neben dem Haupteingang die Lauinger Stadtpfarrkirche St. Martin. Nach der Romanik ist die Gotik die nächste große Epoche in unserer Serie. Sie spielt auch im Landkreis Dillingen eine Rolle. „Viele unterscheiden die Gotik durch die Spitzbögen von der Romanik, in der Rundbögen vorherrschten“, sagt Hermann Müller eine mögliche Unterscheidung. In der Lauinger Kirche finden sich diese an der Ostseite. Doch diese habe sich nicht als das entscheidende Merkmal durchgesetzt: Diese liege in der scheinbaren Schwerelosigkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen