Ein Vogel wird Ehrenmitglied im Lauinger Ruderclub

Ein junger Storch lief auf der Lauinger Donaubrücke herum, die ersten Autofahrer hupten schon. Dann nahm sich jemand des Vogels an - doch was jetzt?

Ein junger Storch läuft „verstört“ auf der Lauinger Donaubrücke herum. Er versucht augenscheinlich, abzuheben. Doch ohne Erfolg. Manche Autofahrer hupen den Vogel bereits an, was diesen noch mehr verängstigt. „Den kann ich ja so nicht einfach zurücklassen“, dachte sich Alfred Schuster vergangene Woche bei dem Anblick. „Als ich ihn holen wollte, ist er mir schon fast nachgelaufen“, meint der Vorsitzende des Lauinger Ruder- und Surfclubs.

Doch dann zeigte sich bereits das erste Problem: Was macht man jetzt mit so einem Storch? Auf einen guten Rat hoffte er bei einem Anruf in der Stadt Lauingen.

Dort wusste man zunächst auch nicht direkt weiter. Nach mehreren Anrufen bekam Schuster aber die Information, das Tier bräuchte einen freien Platz zum Starten. Also sollte er ihn auf die Wiese beim Ruderverein bringen. Gesagt, getan. Als der Vogel auf der Wiese ankam, machte er sich direkt auf den Weg zur nahe gelegenen Fischzucht. „Da sah man am Himmel dann schon die Alten“, erzählt der Lauinger.

Der Lauinger Storch heißt jetzt "Rudi"

Im Zuge der Rettung wurde das Jungtier auf den Namen „Rudi“ getauft und erhielt eine Ehrenmitgliedschaft im Lauinger Ruder- und Surfclub. Ob Schuster den Vogel wirklich gerettet hat, weiß er nicht. Er ist sich allerdings sicher, dass er die Chancen seines neuen Mitglieds verbessert hat.

Denn Rudi fliegt seitdem seine Runden über die Stadt, eingeschlossen den Ruder- und Surfclub, und „zwinkert mir zu“, wie Schuster erzählt. (dbk)

