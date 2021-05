Lauingen

05:30 Uhr

Eine Hauptverkehrsachse in Lauingen wird saniert: Droht bald der Stau?

Plus Im August will der Landkreis mit den Arbeiten an der Gundelfinger Straße in Lauingen beginnen. Nun wurden die Pläne öffentlich vorgestellt. Es gibt jedoch Sorgen wegen der Linksabbieger, parkenden Autos und der Staugefahr.

Von Jonathan Mayer

Bei vielen ist sie als Rennstrecke verschrien, doch schon bald könnte sich das ändern. Denn ab Mitte August stehen in der Gundelfinger Straße in Lauingen Baumaschinen und Absperrungen bereit. Vorwärtskommen ist dann nur noch in sehr gemäßigtem Tempo möglich. Denn die Straße wird umgebaut. Verkehrsteilnehmer müssen sich also bald umgewöhnen.

