Er ist seit 50 Jahren Priester für Lauingen

Am Sonntag feierte der Lauinger Hermann Müller das 50-jährige Jubiläum seiner Priesterweihe.

Von Bernhard Ehrhart

Seit 50 Jahren ist Hermann Müller Priester an und in der Brüderkirche in Lauingen. Dieses Jubiläum fiel zusammen mit dem Patrozinium des wenig bekannten Kirchenpatrons Thomas von Villanova. Der Festgottesdienst wurde umrahmt von einem ad hoc zusammengestellten, ebenso stimmsicheren wie stimmgewaltigen Chor und der eben erst restaurierten und neu intonierten Orgel.

