B16-Planung und Bahnübergänge in Lauingen: "Ich will keine Existenzgefährdung"

Plus Lauingens Bürgermeisterin und das Staatliche Bauamt äußern sich zu den Plänen bezüglich der B16 und der Rufschranken. Wie man den Landwirten entgegenkommen will.

Wenn es nach dem Plan des Staatlichen Bauamts, der Deutschen Bahn und der Stadt Lauingen geht, sollen die beiden letzten Rufschranken auf den Feldern nördlich von Faimingen in ein paar Jahren verschwunden sein. Doch das Vorhaben stößt auf Kritik. Einige Faiminger Landwirte, die täglich die Bahnlinie kreuzen, befürchten unter anderem große Umwege und fühlen sich von den Planern übergangen. Kürzlich kam Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) deshalb auf unsere Redaktion zu. Sie zeigt Verständnis – widerspricht den Landwirten aber auch in einem Punkt.