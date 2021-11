Frau wird bei Unfall in Lauingen verletzt

Bei einem Unfall in Lauingen ist eine Frau verletzt worden. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 61-Jährige war am Dienstag um 12.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Wittislinger Straße in Lauingen stadteinwärts unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte dann ein 49-Jähriger mit seinem Wagen von der Max-Eyth-Straße kommend die Wittislinger Straße in Richtung Hans-Martin-Schleyer-Straße überqueren. Er nahm der 61-Jährigen die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge prallten zusammen.

Der Wagen der Frau musste abgeschleppt werden

Die 61-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand Unfallschaden in Gesamthöhe von rund 15.000 Euro. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

