Lauingen

vor 33 Min.

Gesperrte Straßen: In Lauingen wird gebaut

Die Straßensanierungen in Lauingen gehen in die nächste Phase. Jetzt ist auch ein Kreisverkehr an der Reihe. Wie man am besten ans Ziel kommt.

Es wird gebaut in Lauingen, und das nicht zu knapp. Damit Autofahrerinnen und Autofahrer nicht den Überblick verlieren, hier eine Übersicht über die Maßnahmen und Sperrungen in und um die Stadt. Am Montag steht die nächste Maßnahme an. Kreisverkehr am Auwaldsee: Das Staatliche Bauamt Krumbach erneuert den Straßenbelag im Bereich des Kreisverkehrs. Hierfür wird die St 2025 südlich von Lauingen ab dem Kreisverkehr bis zur Einmündung der Aislinger Straße ab Montag, den 11. Oktober, für den Verkehr gesperrt. Die Fahrbahn wird laut Pressemitteilung in zwei Bauabschnitten erneuert. Im ersten Abschnitt wird der Kreisverkehr gesperrt und dieser, sowie ein Teil der Weisinger Straße, saniert. Anschließend wird der Kreisverkehr wieder freigegeben, und die St 2025 im weiteren Verlauf bis zur Einmündung der Aislinger Straße gesperrt und erneuert. Hier verläuft die Umleitung wegen der Straßensperrung Während des ersten Bauabschnitts wird der Verkehr in Fahrtrichtung Dillingen über Offingen (GZ 28), Peterswörth (DLG 17) und die Anschlussstelle Peterswörth zur B16 geführt. Die Gegenrichtung wird über Dillingen, Holzheim (St 2032), Aislingen (St 2028) zur St 2025 ( Gundremmingen) umgeleitet. Im zweiten Bauabschnitt wird der Umleitungsverkehr in beiden Fahrtrichtungen ab dem Kreisverkehr über die Weisinger Straße (DLG 24), Aislingen (St 2028) zur St 2025 (Gundremmingen) abgewickelt. Gundelfinger Straße: Hier wird die Fahrbahn zwischen den Kreuzungen Friedrich-Ebert-Straße und Riedhauser Straße von Mittwoch, 13. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, auch für den Anliegerverkehr komplett gesperrt. In dem Zeitraum wird die neue Deckschicht eingebaut und die Markierung aufgebracht, teilt das Landratsamt mit. Ab Mittwoch, 8 Uhr, bis einschließlich Montag, 18. Oktober, können die Bushaltestellen „Gundelfinger Straße“ in Lauingen nicht angefahren werden. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen „Sparkasse“ und „Kastellstraße“ in Lauingen auszuweichen. Lesen Sie dazu auch Lauingen Baustelle: Arbeiten zwischen Veitriedhausen und Lauingen beginnen am Montag

Landkreis Dillingen Plus Nächste Woche rollt der Verkehr auf der B492 zwischen Gundelfingen und Giengen wieder Die Umleitung führt von Faimingen über die B16 nach Lauingen und umgekehrt und ist ausgeschildert. Bei schlechter Witterung sind zeitliche Verschiebungen möglich. Zwischen Lauingen und Veitriedhausen ist auch die Straße gesperrt Staatsstraße 2025: Ebenfalls gesperrt ist ab kommender Woche die St 2025 zwischen Lauingen und Veitriedhausen wegen Sanierungsarbeiten. (pm)

