Lauingen

16:30 Uhr

Grüne wollen neue Regeln für Radler in Lauingen

Ähnliche Regeln wie dieses Schild in Augsburg zeigt, wünschen sich die Lauinger Grünen auch.

Plus Einbahnstraßen sollen nicht mehr für alle gelten, fordern die Grünen im Lauinger Stadtrat. Anlass dafür sind auch die Bauarbeiten in der Johannesstraße.

Von Jonathan Mayer

Wer regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist, kennt das Problem: Als Radfahrer sucht man sich normalerweise den kürzesten Weg. Doch was, wenn auf diesem eine Einbahnstraße liegt, auf der man entgegen der Fahrtrichtung radeln müsste? Die allermeisten werden sich daran wohl nicht stören und weiterfahren – auch wenn das nicht erlaubt ist. Die Grünen in Lauingen wollen die Regeln für Radler jetzt anpassen. Wenn es nach ihnen geht, sollen sie künftig auf Einbahnstraßen in beiden Richtungen fahren dürfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen